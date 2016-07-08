Москва, 8 июля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Доверия граждан к нынешней пенсионной системе уже нет, финансовым властям страны следует разработать новую пенсионную систему и запустить ее с 2020 года. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 июля аналитик Dominion Fx Юрий Винтер, комментируя возможную очередную заморозку накопительной части пенсии.

Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

«Заморозка накопительной части пенсий еще на 3 года дает ПФР 118 млрд рублей дополнительного дохода в 2017 году, 125 млрд в 2018 и 127 млрд в 2019 году. Учитывая, что руководство страны взяло курс на снижение расходов государственного бюджета, вероятность такого решения была очень высокой», — подчеркнул он.

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Такое решение свидетельствует о необходимости новой пенсионной реформы, полагает эксперт. «Очередная заморозка, теперь уже трехлетняя, означает, что пенсионная реформа в России провалилась. Официально об этом объявлять не стоит, потому что никогда не надо разрушать старый дом, если еще не решил, каким будет новый. Но за эти 3 года «заморозки» власти России должны разработать новую пенсионную систему и начать ее внедрение с 2020 года. Потому что на доверии населения к нынешней системе уже можно поставить крест», — резюмировал он.

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Бюджет ПФР на 2017−2019 будет сформирован с учетом продления моратория на перечисление страховых взносов на накопительную пенсию на весь трехлетний период, отмечается в материалах к проекту бюджета ПФР, подготовленного к заседанию Российской трехсторонней комиссии. Правительство РФ уже вводило мораторий на перечисление пенсионных накоплений в НПФ в 2014—2016 годах: тогда средства, отчисляемые в рамках обязательной накопительной части пенсии, перечислялись в ее солидарную часть. В 2016 году это позволило бюджету сэкономить 342 млрд рублей, подсчитали в правительстве РФ.