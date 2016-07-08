Москва, 8 июля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Для хорошего уровня пенсионного обеспечения и сохранения обязательной накопительной части пенсий необходимо пересмотреть приоритеты бюджетной политики. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 июля директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, комментируя планы ПФР заморозить пенсионные накопления в проекте бюджета фонда на 2017−2019 годы.

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По его мнению, даже в период кризиса в России можно было бы сохранить отчисления на накопительную часть пенсии, но финансовые власти страны не пойдут по такому пути. «Скорее всего, действительно, в недалеком будущем у нас ликвидируют накопительную компоненту. Мы не довели предыдущую, нормальную пенсионную реформу до конца, а теперь решили латать бюджетные дыры, и латаем их в условиях дефицита средств самым простым способом», — пояснил он.

Николаев полагает, что решение о заморозке накопительной части пенсии в 2017—2019 гг. не позволит даже провести индексацию пенсий нынешним пенсионерам по инфляции.

«На выплаты пенсий нынешним пенсионерам этого хватает. Другое дело, что это не обеспечивает индексации пенсий, и опыт 2016 года говорит о том, что как раз должной индексации не произошло. Естественно, пенсии будут платиться, но, к сожалению, реальный размер пенсий будет уменьшаться. Здесь даже заморозка, как мы видим, не помогает», — сказал он.

По мнению эксперта, можно было бы найти иные, нежели заморозка накопительных пенсий, источники финансирования дефицита бюджета ПФР. «У нас Фонд национального благосостояния (ФНБ) служит, в том числе, и для устойчивого пенсионного обеспечения. По-другому можно было бы использовать и средства из федерального бюджета, которые тоже, как известно, балансируют бюджет ПФР. Для этого надо пересматривать приоритеты государственного бюджета: на ту же оборону можно было бы меньше тратить, зато пенсии достойно индексировать», — полагает эксперт.

Будущие пенсионеры не имеют резонов рассчитывать на серьезные выплаты из накопительной части пенсии, считает Николаев. «Надо быть готовым к тому, что от обязательной накопительной компоненты откажутся. Однако это не значит, что та часть, которая была накоплена, пропадет совсем. Но то, что они будут получать за счет накопительной части, если она все-таки сохранится, будет меньше, чем если бы эти средства не замораживали», — подчеркнул эксперт.

При формировании проектировок бюджета ПФР на 2017−2019 годы взято за основу продление моратория на перечисление страховых взносов на накопительную пенсию на весь период, говорится в проекте бюджета ПФР, подготовленного к заседанию Российской трехсторонней комиссии. Правительство РФ вводило мораторий на перечисление пенсионных накоплений в НПФ в 2014—2016 годах, средства, отчисляемые в рамках обязательной накопительной части пенсии, перечислялись в ее солидарную часть. В 2016 году это позволило бюджету сэкономить 342 млрд рублей.