Брянск, 8 июля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Депо №2 в Бежицком районе Брянска выставлено на продажу. Как сообщает ГТРК «Брянск», аукцион назначен на 9 августа. Общая стоимость объектов составляет примерно 50 млн рублей. Однако и этого не хватит, чтобы погасить долг МУП «Брянское троллейбусное управление» по налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбусное депо

Депо выставлено на продажу по решению суда. Согласно ему, вернуть нужно 80 млн рублей. Если покупателей на депо не найдется, то городским властям придется снизить цену.

ИА REGNUM напоминает, что еще в конце июня 2016 года в мэрии заявляли, что продажи депо нет в планах. Его планировали сдать в аренду под автомобильную стоянку. Тогда же мэр Александр Макаров говорил о том, что долги предприятия удалось существенно снизить, однако о полной выплате можно будет говорить только тогда, когда будет полное возмещение неполученной прибыли за перевозку льготных пассажиров.