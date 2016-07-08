Ростов-на-Дону, 8 июля, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В Ростовской области 65-летнему жителю Обливского района светит внушительный тюремный срок за растление трёх маленьких девочек. Как проинформировали ИА REGNUM 8 июля в региональном управлении СКР, пожилой мужчина задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Ребенок с игрушкой

Согласно имеющимся в распоряжении следователей материалам уголовного дела, преступление против половой неприкосновенности извращенец совершил в отношении детей, которым едва исполнилось 12 и 11 лет. Воспользовавшись их доверием, мужчина приводил своих жертв к себе домой и показывал порнографические материалы. Все девочки жили со злоумышленником по соседству. В это же время в отношении указанных лиц мужчина совершил иные действия сексуального характера.

Вероятно, в ближайшее время злоумышленник будет арестован. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина пенсионера будет доказана, то ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, что ростовский ученый разработал метод выявления сексуальных нарушений и извращений по анализу мочи. По словам автора исследования — заведующего кафедрой психиатрии и наркологии Ростовского государственного медицинского университета Виктора Солдаткина, метод поможет избежать повторного совершения преступления, а также установить, болен ли человек сексуальными расстройствами.