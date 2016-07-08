Ростов-на-Дону, 8 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Освоение новых микрорайонов Ростова-на-Дону должно начинаться в первую очередь с устройства канализации и ливневых стоков. Именно их отсутствие считается первопричиной наводнений, которые происходят в городе во время дождя. Так считают эксперты, поводом для встречи которых послужил прошедший 30 июня ливень и его трагические последствия, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Основа разработки любого плана строительства — это геологические исследования. Но на сегодняшний день цепочка «геолог — проектировщик — строитель» прервана. Ни для кого не секрет, что существует строительное чванство, мол, строить можно без геологии. Но эта точка зрения провальная. Наши горные породы — это основания зданий и сооружений, подземных коммуникаций. И прежде, чем что-то проектировать или строить, необходимо провести исследования. Перед строительством должно быть получено заключение, выдержит ли грунт предполагаемые нагрузки. И стоить учитывать, что наши грунты легко разрушаются и размываются под воздействием воды. Любое повышение влажности приводит к негативным процессам. И при этом индекс дождя у нас незначительный, а ураганы не так уж и характерны для региона», — отметила и.о. заведующей кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Южного федерального университета, директор ростовского филиала Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» Надежда Хансиварова.

По её словам, на территории города раньше было много балок, которые являлись естественными «венами», сосудами города, был у донской столицы и другой рельеф. Собственно, в этих изменениях заключается причина подтоплений. «Мы все балки засыпали, они стали ненужными. И теперь, когда здания стоят на пути потока, вода вынуждена обходить их, тем самым увеличивая количество осадков», — отметила эксперт.

По мнению её коллег, именно на уровне проекта должна быть заложена безопасность горожан, должны быть продуманы возможные негативные последствия для города, но «город гонится за квадратными метрами, к сожалению, таковы реалии сегодняшнего дня. Город не успевает к этим домам подводить инфраструктуру», — считает председатель правления Союза архитекторов Юрий Трухачев.

«Если бы в гордуме был хотя бы один человек действительно думающий, то многого можно было бы избежать. Я наблюдаю одну и ту же картину: нет в думе ни геологической мысли, ни гидрогеологической. Там есть рутинные проблемы, что можно отмыть и украсть. Самое страшное, что системного подхода к решению проблем в городе нет. Столетия назад, когда город был заложен, он был чистым, ухоженным, красивым, по городу текли речки, ручьи. Сейчас мы все это засыпали, перелопатили, закрыли, и весь город теперь стоит в воде. И это никого не волнует», — отметил геолог Николай Прокопов.

Также стоит обратить внимание на то, что последняя геологическая съемка в Ростове-на-Дону проходила после войны. И нынешнее руководство города попросту не знает подземного пространства.

Как отметил руководитель регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, карта с обозначенными опасными участками города в непогоду горожанам уже не нужна, «и так все знают, где можно утонуть в Ростове-на-Дону в ливень».

Напомним, что в разгар стихии, которая обрушилась на Ростов-на-Дону 30 июня, с потоками дождя не справилась городская система ливневой канализации. Позже оказалось, что все стоки были замусорены и забиты песком. В результате наводнения сильными потоками воды припаркованные автомобили сносило в груду, затопило первые этажи зданий, цокольные этажи, стена одного из аварийных домов рухнула, некоторые квартиры залило дождевой водой. Ущерб, причиненный горожанам, пока ещё не подсчитан.

Но самое главное, непогода унесла человеческую жизнь. 13-летнюю девочку, которая спешила попасть домой, сбил с ног ливневый поток на проспекте Буденновском. Ребёнок захлебнулся в воде и погиб. Еще около 10 горожан получили травмы.

В этот же вечер ростовчане написали петицию, которая адресована президенту РФ Владимиру Путину. В обращении жители донской столицы просят отправить в отставку сити-менеджера Сергея Горбаня, который, по их мнению, со своими обязанностями не справился. Письмо подписали почти 8 тыс. человек. Российского лидера также попросили помочь с выделением средств на «ливнёвки», в которых так нуждается город.

Ранее по теме: Ростовчане просят президента Путина об отставке сити-менеджера Горбаня

Путина просят помочь с «ливневками» в Ростове-на-Дону: создана петиция

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в причинах трагедии, которая случилась в Ростове-на-Дону, глава городской администрации Сергей Горбань нашел виновного. Им оказался начальник управления ГО и ЧС Артур Хостов, который был отстранен от должности. При этом коммунальные службы, которые обязаны следить за состоянием ливневой системы канализации в городе, пока остались не у дел.