Москва, 8 июля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В течение ближайших трех лет аэропорт «Внуково» намерен увеличить свою долю пассажирских перевозок в рамках Московского авиационного узла до 25%. Однако ряд экспертов заявляет, что будущее воздушной гавани под вопросом из-за расширения территории Москвы, пишут 8 июля «Известия».

Dmitry Terekhov Вылет из аэропорта

По итогам минувшего года московские аэропорты обслужили 77,9 млн пассажиров, при этом 30,5 млн человек воспользовались услугами «Домодедово», еще 31,6 млн летали через «Шереметьево». На долю «Внуково» пришлось 15,8 млн человек или 20,4% пассажиропотока. В 2014 году его доля в обслуживании пассажиров была еще меньше — 16,5%.

Согласно стратегии развития аэропорта на 2015−2019 годы, доля «Внуково» в общем пассажиропотоке должна вырасти до четверти, однако по мнению председателя Ассоциации аэропортов России Виктора Горбачева, долгосрочные перспективы развития воздушной гавани отсутствуют.

«В перспективе 10−15 лет аэропорт Внуково, к сожалению, умирающий аэропорт. Потому что к тому времени он окажется в городской черте. А над Москвой, как мы знаем, полеты запрещены», — отметил он и напомнил, что в настоящее время вокруг аэропорта уже располагаются районы Новой Москвы.

Однако Горбачев считает, что в будущем «Внуково» может работать в качестве правительственного аэропорта и грузового терминала. По его словам, грузовая служба «Внуково» сегодня загружена лишь на 25−30%.