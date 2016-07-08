Сенат Польши дал определение Волынской резне — геноцид
Варшава, 8 июля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Польше верхняя палата парламента (Сенат) приняла 8 июля резолюцию, призывающую депутатов Сейма признать массовые убийства поляков украинскими националистами на востоке страны в годы Второй мировой войны геноцидом, сообщает агентство PAP.
Согласно предложению Сената, Национальный день памяти жертв Волынской резни должен быть установлен 11 июля. Постановление принято голосами правящей партии «Право и справедливость».
Отмечается, что память жертв преступлений бандеровцев до сих пор не была должным образом увековечена, а массовые убийства не были признаны геноцидом. В 2013 году Сейм назвал трагедию «этнической чисткой с признаками геноцида».
В ходе дискуссий в Сенате оппозиция заявила, что принятие документа может привести к серьезным международным последствиям, в частности, он вызовет недовольство Украины, где нацистских пособников чтят. Ранее в Киеве президентским указом ОУН-УПА (запрещена в РФ) признана «борцом за независимость» страны, а Московский проспект в Киеве 7 июля был переименован в честь Степана Бандеры.
Только 11 июля 1943 году ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) уничтожила на территории Волыни, по разным данным, от 100 до 130 тыс. человек, в основном погибли женщины, дети и старики. Всего с февраля 1943 года погибли более 200 тыс. человек. В историю этот геноцид, устроенный бандеровцами, вошел как «Волынская резня».