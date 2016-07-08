Варшава, 8 июля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Польше верхняя палата парламента (Сенат) приняла 8 июля резолюцию, призывающую депутатов Сейма признать массовые убийства поляков украинскими националистами на востоке страны в годы Второй мировой войны геноцидом, сообщает агентство PAP.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Согласно предложению Сената, Национальный день памяти жертв Волынской резни должен быть установлен 11 июля. Постановление принято голосами правящей партии «Право и справедливость».

Отмечается, что память жертв преступлений бандеровцев до сих пор не была должным образом увековечена, а массовые убийства не были признаны геноцидом. В 2013 году Сейм назвал трагедию «этнической чисткой с признаками геноцида».

В ходе дискуссий в Сенате оппозиция заявила, что принятие документа может привести к серьезным международным последствиям, в частности, он вызовет недовольство Украины, где нацистских пособников чтят. Ранее в Киеве президентским указом ОУН-УПА (запрещена в РФ) признана «борцом за независимость» страны, а Московский проспект в Киеве 7 июля был переименован в честь Степана Бандеры.

Только 11 июля 1943 году ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) уничтожила на территории Волыни, по разным данным, от 100 до 130 тыс. человек, в основном погибли женщины, дети и старики. Всего с февраля 1943 года погибли более 200 тыс. человек. В историю этот геноцид, устроенный бандеровцами, вошел как «Волынская резня».