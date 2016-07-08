Москва, 8 июля, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников, комментируя принятое совместно руководством США и властями Южной Кореи решение о размещении в южной части Корейского полуострова американской системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), заявил, что Россия со своей стороны может разместить на востоке ракетные подразделения с таким радиусом, чтобы достичь зоны размещения THAAD, сообщает RT.

mda.mil Радар ПРО THAAD

«Мы будем учитывать решение о размещении американцами ПРО в Южной Корее при своем военном планировании», — сказал Серебренников.

Сенатор отметил, что возможность усиления влияния в данном направлении будет обсуждаться совместно с Министерством обороны России. По этому вопросу эксперты выработают необходимые решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля стало известно, что Вашингтон и Сеул договорились развернуть THAAD на территории Южной Кореи против потенциального агрессора — Севернай Кореи.