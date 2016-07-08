Тверь, 8 июля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя занял четвертое место в рейтинге губернаторов Центрального Федерального округа. Ежемесячный рейтинг был составлен компанией «Медиалогия».

kremlin.ru Игорь Руденя на приёме у Владимира Путина

По итогам июня Игорь Руденя оказался на четвертом месте среди глав регионов ЦФО, прибавив по сравнению с предыдущим месяцем .

В рейтинге глав регионов РФ за июнь Игорь Руденя прибавил сразу 14 позиций, оказавшись на 20 месте.

Как считают эксперты, на рост рейтинга Игоря Рудени большое влияние оказало его участие в XX Петербургском международном экономическом форуме, где глава региона провел встречи с руководителями компаний «Газпром межрегионгаз», «МРСК Центра», «Уралкалий», «Россельхозбанк». Также в рамках форума было подписано соглашение с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, позиции Игоря Рудени в рейтинге усилил и национальный форум «Реки России», прошедший в конце июня, и большое внимание, которое региональные власти уделили обеспечению безопасности отдыха детей в регионе после трагедии на озере Сямозеро в Карелии.

При этом с мая Игорь Руденя, который руководит областью лишь пятый месяц, получает стабильно высокую оценку в рейтинге «Медиалогии», прибавляя в каждом месяце по 14−15 баллов в федеральном рейтинг-листе.