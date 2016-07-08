Москва, 8 июля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Судьба чартерных рейсов в Турцию неизвестна, количество запросов туристов на отдых в Турции снижается, но продажи стабильны. Но рынок пытается найти позитивные стороны и в этой конъюнктуре — началось легкое оживление на других направлениях, на которые спрос явно снижался в течение последних нескольких дней, сообщает аналитическая служба Ассоциации туроператоров России.

euro-pool.ru Отдых на море

Постановления правительства об отмене разрешения осуществлять чартерные перевозки ожидали в течение этой недели. Однако оно так и не появилось. Единственный заявленный чартер «Анекс Тур» был отменен — туристов пересадили на регулярные рейсы Turkish Airlines.

Несмотря на неясную ситуацию с возможным запуском чартерных рейсов, на этой неделе открыли продажи туров в Турцию CoralTravel и «НТК Интурист». Остальные крупные игроки вывесили предложения на своих сайтах 1 июля. Таким образом, все имеющиеся туры на сегодняшний день предлагаются на базе регулярной авиаперевозки, что делает отдых в Турции дороже, чем этого ожидали туристы.

В АТОР уточнили, недельные туры с размещением в отеле 3* (all inclusive) предлагаются по цене в среднем 45−55 тыс. руб. на человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, все российские туроператоры и туристы ждут снятия запрета на чартерные рейсы в Турцию, но от правительства РФ такого распоряжение пока не поступало.

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Напомним, 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию. Уже через три дня часть туроператоров заявила, что Турция моментально стала самым популярным направлением для отдыха граждан РФ. Другие, наоборот, что туристы пока не торопятся покупать билеты, опасаясь терактов.