Москва, 8 июля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Кремле сожалеют о переименовании в Киеве Московского проспекта в проспект имени пособника Гитлера — Степана Бандеры. Об этом 8 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский путь

«Можно только выразить сожаление в этой связи», — сказал Песков.

По его словам, «историческое российско-украинское родство искоренить подобными переименованиями, конечно, невозможно».

Песков вновь выразил «глубокое сожаление такими действиями» и отметил, что Кремль никак не будет на это реагировать.

Напомним, ранее киевские власти приняли решение переименовать Московский проспект в проспект имени пособника Гитлера — Степана Бандеры. Помимо Московского проспекта, переименовали также улицу Кутузова и переулок Кутузова. Помимо этого, киевская комиссия по вопросам переименования поддержала предложение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект имени другого гитлеровского пособника — Романа Шухевича.