Москва, 8 июля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Москва и Токио продолжат искать компромисс по вопросу Курильских островов. Об этом 8 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Поиски компромисса будут продолжаться», — сказал Песков.

По его словам, «лидеры двух стран [в ходе встречи в Сочи] подтвердили свою политическую волю на это».

Песков также напомнил «о результатах последних весьма успешных и продуктивных переговоров» между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ: «Принят, во-первых, восьмиступенчатый план, «дорожная карта» по экономическому сотрудничеству, которая была предложена японскими партнерами, также Путин и Абэ условились, что на уровне МИД будет продолжаться процесс политических консультаций по территориальному спору».

Пресс-секретарь главы государства призвал «исходить из этого».

Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отдаёт Курильские острова Японии и не будет выпрашивать у неё мирный договор.

«Мы не должны отдавать Курилы и не будем этого делать. Мы их не отдаём. Мы не выпрашиваем у Японии мирный договор. Мы подтвердили, что мы привержены обязательствам СССР, которые включают декларацию 1956 года, подписанную обоими парламентами. В ней говорится, что стороны обязуются заключить мирный договор, и только после может быть рассмотрен вопрос о том, что СССР готов передать острова. Но это означает, что условием движения является признание Японией итогов Второй мировой войны», — сказал Лавров.