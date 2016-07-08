Москва, 8 июля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Продажи автомобилей в России за первое полугодие 2016 года не дают оснований для оптимизма, сообщается в отчете отчете Ассоциации европейского бизнеса.

lada.ru Продажа автомобиля

За июнь 2016 года в России было продано 122 633 новых легковых автомобиля. Это на 12,5% меньше, чем в июне 2015-го.

Итоги продаж российского авторынка с января по июнь текущего года показывают несколько меньшее (на 14,1%), но всё же продолжающееся сокращение по сравнению с тем же периодом годичной давности.

Исходя из этого, АЕБ прогнозирует падение авторынка России в 2016 году на 10,3% по сравнению с 2015 годом, заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Он отметил, что прогноз подразумевает замедление темпов сокращения рынка во втором полугодии 2016 года.