Москва, 8 июля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. За расформирование сборной России по футболу, которая неудачно выступила на Евро-2016 во Франции, высказались уже больше 300 000 человек. Соответствующая интернет-петиция опубликована на сайте Change.org.

Phil Wolff Нам такой футбол не нужен!

Автор петиции отмечает, что в текущем составе национальная команда России не оправдала возложенных на нее надежд.

«Расформировать сборную России по футболу, в нынешнем составе, как не оправдавшую надежд, — говорится в сообщении. — Набрать новый состав».

При этом предлагается на «сэкономленные» финансовые средства заниматься подрастающим поколением и построить футбольные поля.

Ожидается, что петиция будет передана на рассмотрение лично президенту РФ, в Госдуму РФ и правительству РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу, которой руководил тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, крайне неудачно выступила на чемпионате Европы-2016 во Франции. Российские спортсмены смогли набрать в групповом этапе только одно очко и занять последнее место.

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