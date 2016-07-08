Хельсинки, 8 июля, 2016, 11:34 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM От ЕС до НАТО совсем близко

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни отправится на саммит НАТО в Варшаве 8−9 июля в составе делегации, которую возглавит президент страны Саули Ниинисте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе финского МИДа.

Сойни примет участие в рабочем ужине сегодня, 8 июля, на котором будут обсуждаться усилия НАТО по созданию стабильности на своих восточных и южных границах. Как поясняют в пресс-службе, на встречу стран-членов НАТО были также приглашены представители стран-партнеров военного альянса и верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии также проведет в Варшаве ряд двусторонних встреч, в том числе со своим польским коллегой, отмечается в сообщении для прессы.

Ранее сообщалось, что нейтральные Финляндия и Швеция будут участвовать только в тех мероприятиях саммита, которые касаются углубления сотрудничества НАТО и ЕС в операциях по урегулированию кризисов.

Отметим, что на мероприятии в Варшаве планируется принять основные решения относительно того, как организация будет приспосабливаться к новой ситуации в области безопасности.

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Ранее министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё в интервью финской газете Helsingin Sanomat опроверг информацию о возможной помощи Финляндии и Швеции со стороны НАТО. По словам финского министра, речь идет о «спекуляциях» и «пустых надеждах». «Финляндия — не член НАТО, и мы не участвуем в дискуссиях, которые проводятся между странами-членами альянса. Я, правда, в качестве министра обороны на следующей неделе поеду на собрание глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, и раньше бывал на таких собраниях, но страны, которые не входят в альянс, разумеется, не принимают участия в подготовке оборонного плана или в деятельности в соответствии с пятой статьей устава НАТО», — заявил тогда Ниинисте.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля состоялась встреча президентов Саули Ниинистё и Владимира Путина. Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин дал понять, что в случае вступления Финляндии в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны. «Тем не менее, уважаем решение Финляндии», — добавил он (цитата по Yle). По словам Путина, НАТО с удовольствием готово «воевать до последнего финского солдата, а Россия этого не хочет».