Симферополь, 8 июля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Горсовет Керчи решил досрочно расторгнуть контракт с главой городской администрации Сергеем Писаревым с 22 июля. Такое решение депутаты горсовета приняли во время сессии, за прекращение полномочий Писарева депутаты проголосовали единогласно.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэра Керчи Сергея Писарева задержали 21 июня 2016 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным правоохранительных органов, он получил 50 тыс. долларов США наличными за «совершение действий по выделению земельных участков под коммерческое использование». За оговоренную сумму Писарев должен был «решить вопрос» о выделении четырёх участков на Аршинцевской косе и одного на улице Театральной.

Комментируя произошедшее, глава республики Сергей Аксёнов пояснил, что в «украинские времена» подобные проступки чиновников были частым явлением, но теперь с этим будут бороться. «В украинские времена торговля землёй на побережье была одним из главных источников криминального дохода местных чиновников, — заявил Аксёнов. — Мы твёрдо намерены положить конец этому безобразию. Будем ловить и сажать, пока не поймут, что воровать и брать взятки грешно».

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