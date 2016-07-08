Екатеринбург, 8 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге санитарные врачи выясняют причины массового отравления детей, вернувшихся после отдыха в Анапе. Признаки острой кишечной инфекции были обнаружены у 17 детей и у одного сопровождавшего их взрослого, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM.

ponchikov.net Ребенок в постеле

Все пострадавшие были осмотрены врачами утром на станции «Каменск-Уральский», но они отказались от госпитализации и продолжили путь. Всё это время дети находились под присмотром терапевта. В Екатеринбурге детей встретили прибывшие на вокзал врачи и после осмотра с учётом состояния здоровья шестеро ребят, и сопровождавший их взрослый были доставлены в медицинские учреждения города. Остальные дети в течении недели будут наблюдаться амбулаторно по месту жительства.

Также санитарные врачи взяли пробы и смывы в пищеблоке поезда, провели обследование вагона.

Организатором поездки является ООО «Центр детского отдыха». В отношении данной организации управление Роспотребнадзора по Свердловской области в рамках эпидемиологического расследования будет проведена проверка, уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что всего в группе на поезде «Анапа — Екатеринбург» следовало 38 детей и 14 сопровождающих их взрослых.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце июня 2015 года произошло массовое отравление детей в поезде. Они возвращались с черноморского побережья на Ямал. По дороге несколько детей почувствовали себя плохо и были сняты с поезда в Екатеринбурге и доставлены в медицинские учреждения города.