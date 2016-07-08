Москва, 8 июля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Премия имени первого президента Чехии (1993—2003) Вацлава Гавела, которую в мае международная правозащитная организация Human Rights Foundation (HRF) решила присудить российскому акционисту Петру Павленскому, не достанется этому деятелю. Аннулирование награждения связано с тем, что Павленский заявил о своей поддержке «приморских партизан»: он решил передать денежную премию для юридической помощи участникам этой бандитской группировки, передаёт Радио Свобода.

Мaksim Belousov Пётр Павленский

Отмечается, что HRF после его заявления о намерении передать премию бандитской группировке направила Павленскому письмо, в котором указала, что премия Гавела не может быть направлена на помощь людям, которые решили «обратиться к смертоносному насилию против полиции». В результате Павленский лишён как права на премию, так и статуса лауреата.

Напомним, что российский акционист был назван лауреатом премии им. В. Гавела 25 мая. Он удостоился этой награды «за креативный протест» — так оценил оргкомитет его действия по поджогу двери здания ФСБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд над «приморскими партизанами» начался в июне 2011 года. В 2014 году был вынесен обвинительный приговор шестерым участникам банды, которых признали виновными в убийствах нескольких человек. Суд приговорил Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Алексея Никитина к пожизненному заключению. Романа Савченко и Максима Кириллова — к 25 и 22 годам лишения свободы, Вадима Ковтуна — к8,2 лет лишения свободы.