Хабаровск, 8 июля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Многомиллиардные инвестиции в береговые проекты ожидают в Хабаровском крае в связи с присвоением Ванинскому району статуса «Свободного порта», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснили в пресс-службе главы региона, по подсчетам краевых властей, резиденты Свободного порта Ванино вкупе с введенными на побережье Татарского пролива режимами портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) Советская Гавань и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) могут инвестировать в развитие территории более 40 миллиардов рублей.

Некоторые из этих проектов уже реализуются. Это строящийся в Ванинском районе угольный терминал ООО «Сахатранс», построенный в 2008 году, но продолжающий развивать угольный терминал АО «Дальтрансуголь» СУЭК.

Еще один современный угольный порт намерена построить в Ванинском районе Тувинская энергетическая промышленная корпорации (ТЭПК) Руслана Байсарова. Строительство предполагается в рамках реализации масштабного проекта «Элегест — Кызыл — Курагино» с разработкой перспективного Элегестского угольного месторождения, строительством ГОКа и железной дороги.

Не менее заманчивые перспективы ждут Советскую Гавань, где действует режим ПОЭЗ, в рамках которого ожидается приток инвестиций 20 млрд рублей. Здесь основной упор сделан на развитие рыбной отрасли. Планируется получить порядка 4 миллиардов инвестиций.

Примечательно, что ставка в Советской Гавани делается на местный бизнес: СПК РК «Простор», которое уже однажды удивило разработкой уникального лечебного продукта на основе морской водоросли ламинарии, а сегодня успешно развивает искусственное разведение краба и трубача, ООО «ДВ Рыбак» и другие.

Большие надежды возлагают власти и на инвестиции в области туризма. И в этом направлении уже есть позитивные результаты.

«Режим ПОЭЗ уже приносит несомненные выгоды. Второй год подряд проходят тендеры на возмещение затрат на развитие туризма. В этом году наша компания в результате тендера смогла сократить свои затраты с 2 миллионов до 150 тысяч рублей. Это очень хорошее подспорье. Мы планируем развиваться и дальше. Советской Гавани есть что предложить не только российским, но и иностранным туристам, здесь уникальная природа, прекрасная экология», — рассказал предприниматель в сфере туризма Эдуард Чуб.

На развитие промышленного туризма возлагают надежды в Свободном порту Ванино. Местные власти уверены, что от желающих увидеть современные морские терминалы, оснащенные передовым оборудованием, не будет отбоя.

В Советской Гавани планируют также строительство завода по производству сахара из сахарного тростника. О намерении построить современное производство сообщила известная компания из Таиланда. Льготный таможенный режим для ввоза сырья инвесторы считают весьма выгодным.

В Советской Гавани в рамках реализации инвестиционных проектов ожидается создание не менее 1,2 тысячи рабочих мест. В Свободном порту Ванино — не менее 2,6 тысячи.