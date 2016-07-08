Ростов-на-Дону, 8 июля, 2016, 09:46 — ИА Регнум.

Земледельцы Ростовской области сдают главный экзамен года — собирают хлеб. Жатва на донских полях в самом разгаре. И уже аграрии региона достигли первый высокий результат — намолотили первый миллион тонн зерна, который именуют «донским золотом». Об этом ИА REGNUM 8 июля сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия области.

donland.ru Уборка на Дону

С начала уборочной страды хлеборобы Дона обмолотили более 360 тыс. гектаров, что составляет 12,5% от запланированной площади. Валовой сбор составляет более 1 млн 348 тыс. тонн зерна, урожайность при этом составила 37,5 центнера с гектара. Собрано с полей более 1 млн 138 тыс. тонн озимой пшеницы, более 120 тыс. тонн озимого ячменя, более 70 тыс. тонн зернобобовых и 20 тыс. тонн ярового ячменя.

В лидерах традиционно земледельцы Сальского, Зимовниковского и Песчанокопского районов. Наибольшей урожайности добились пока хлеборобы Песчанокопского, Мясниковского районов. Стараются не отставать от них хозяйства Азовского, Кагальницкого и Куйбышевского районов.

Напомним, что в целом донским земледельцам предстоит убрать урожай с площади 3 млн 254 тыс. гектаров. Ливни, прошедшие в Ростовской области, всё-таки нанесли урон донскому караваю, но специалисты говорят, что на рекордных результатах гибель 200 тыс. гектаров посевов не скажется.

Добавим, что хлеборобы Дона планируют отправить в закрома в нынешнем году до 10 млн тонн зерна. В прошлом году валовой сбор зерновых и зернобобовых был на уровне 9,8 млн тонн.

Подробнее: Донской каравай-2016: ливни побили 200 тыс. гектаров хлеба