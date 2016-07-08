Тегеран, 8 июля, 2016, 09:48 — ИА Регнум. После того как в 2015 году было заключено соглашение по ядерной программе с Ираном, появились опасения, что в условиях потеплевших американо-иранских отношений Тегеран отвернется от Москвы в сторону Запада. Однако сейчас, после того как соглашение вступило в силу, очевидно, что его результатом не стало всестороннее сближение США и исламской республики.

Bjoern Schwarz Ядерная программа

Такое сближение в ближайшее время вряд ли возможно, тогда как в отношениях Москвы и Тегерана не заметно и намека на ослабления, даже наоборот, взаимодействие соседних стран только усилилось, пишет Марк Н. Катц в статье для National Interest.

Прежде всего, у двух стран есть взаимные интересы. Одним из них являются общие опасения относительно того, что лидеры Запада стремятся сместить руководство обеих стран в ходе цветных революций. Как отмечают эксперты, основой для сотрудничества Москвы и Тегерана является антагонизм по отношению к общему врагу в лице США.

Затем интересы России и исламской республики сходятся в Сирии, где обе страны поддерживают президента Башара Асада. Если до сентября 2015 года основная ноша противодействия пытающимся свергнуть Асада силам ложилась на плечи Ирана и его союзников в лице «Хезболлы» и ряда других военизированных формирований, то Москва оказывала Асаду поддержку оружием.

Когда Дамаск стал терять территории летом 2015 года, несмотря на старания Москвы и Тегерана, Кремль принял решение расширить поддержку Асада и направил ВКС России в Сирию. Комбинация действий российской авиации и иранских вооруженных сил (вместе с военизированными формированиями) оказалась довольно эффективной.

Обе страны сотрудничают и в других сферах, отмечает автор. Так, в апреле 2016 года Кремль стал поставлять системы С-300 в Иран. Также есть вероятность, что Москва начнет поставлять системы радиолокации и ведения электронной войны.

Более того, в последнее время между двумя странами значительно расширилось экономическое сотрудничество. Иран объявил, что предоставит России приоритет в любой отрасли, в которую Москва захочет инвестировать, а также, по словам российской таможни, пообещал заменить Турцию на Россию в качестве основного поставщика продовольствия. Более того, Москва и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании при развитии железнодорожной системы.

На дипломатическом фронте глава МИД Ирана Джавад Зариф выразил надежду, что благодаря сотрудничеству двух стран удастся разрешить конфликт в Нагорном Карабахе, а также осуществить делимитацию Каспийского моря. В свою очередь, Москва предпринимает шаги для принятия Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества, однако пока не смогла убедить в этом Китай.

Тем не менее у Москвы и Тегерана есть и пункты, по которым оба государства расходятся. Прежде всего, отмечает автор, мешают отношениям двух стран прошлые обиды. В частности, Иран обращает внимание на ряд шагов Москвы, таких как согласие с резолюциями Совета Безопасности ООН против Ирака по вопросу ядерной программы, задержка возведения АЭС в Бушере и другие.

Также, как подчеркнули в МИД России в начале 2016 года, Москва не планирует создавать военные альянсы с Ираном.

Не все так гладко и в области экономики. Так, Али Ардашир Лариджани, который и заявил о готовности предоставить приоритет в любой отрасли промышленности для инвестиций России, также отметил, что иранский бизнес традиционно работал с ЕС.

Более того, когда Россия и Саудовская Аравия выразили желание сократить объемы добычи нефти для поддержания цен на энергоносители, Тегеран на этот шаг не пошел. В то же самое время Тегеран пользуется осложнившимися отношениями между Москвой и Анкарой, нарастив эскорт в Россию и расширив экономическое сотрудничество с Турцией.

В Сирии же Кремль, по всей видимости, стремится больше организовать договор между Дамаском и по меньшей мере частью противников Асада, против чего выступает Иран. Тогда как Москва поддержала сирийских курдов, Тегеран же встал на сторону Турции, выступающей против них, поскольку обе страны опасаются курдского сепаратизма в своих границах.

Более того, хотя Москва и поставляет Тегерану системы С-300, что является признаком улучшения отношений между Россией и Ираном, нужно отметить, что это не более современные системы С-400, развернутые для защиты российских сил в Сирии.

И наконец, после заявления президента России Владимира Путина о выводе основных сил ВКС из Сирии президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ за гарантиями того, что после выхода из Сирии основной части вооруженных сил России Иран и «Хезболла» не окажутся в более сильной позиции для того, чтобы угрожать интересам Израиля. По некоторой информации, Ривлин такие гарантии получил. Такие сообщения, возможно, заставили Тегеран задуматься относительно того, а не было ли вмешательство России действиями по ограничению действий Ирана.

Таким образом, ядерная сделка с Ираном не привела к сближению Ирана с США, а также не оттолкнула Тегеран от Москвы. После вступления соглашения в силу сотрудничество России и Ирана только возросло, тем не менее обе страны не испытывают угрызений совести, когда делают шаги, которые другая сторона не одобряет.

На сегодняшний день обе страны смогли добиться таких отношений, при которых расхождения в интересах не идут во вред сотрудничеству по тем вопросам, где интересы все-таки сходятся. Ситуация может измениться, если произойдет значительное расхождение интересов по крайне важным вопросам, таким как согласие Москвы на более значимое участие суннитских сил в мирном процессе в Сирии или большая поддержка курдов в Сирии или других местах их проживания и так далее.