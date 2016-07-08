Даллас, США, 8 июля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Полиция американского города Даллас, где происходят массовые столкновения местных жителей со стражами порядка, распространила фотографию подозреваемого в убийстве сотрудников полиции.

Фото: DallasPD/twitter 69825.jpg resized

«Это один из подозреваемых, — говорится в сообщении полиции в Twitter. — Пожалуйста, помогите нам найти его!»

На фотографии изображен темнокожий молодой человек спортивного телосложения с короткой стрижкой и аккуратной бородой, который одет в камуфляжную футболку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском городе Даллас неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по полицейским в районе Дилэй-плаза, после чего скрылся. В результате инцидента погибли 4 человека, еще семь — ранены.

Преступление произошло в ходе массовых беспорядков, которые начались после убийства полицейскими двух афроамериканцев.

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