Ереван, 8 июля, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян утром 8 июля вылетел в Польшу, где примет участие в саммите НАТО, сообщает пресс-служба президента Армении.

Christian Jilg

Согласно источнику, в рамках рабочего визита Саргсян примет участие во встрече глав государств членов и нечленов альянса участников миссии «Решительное содействие» в Афганистане, которое состоится в рамках саммита НАТО. Сообщается также, что президент Армении проведет и двусторонние встречи.

Несмотря на настойчивые запросы СМИ, до последнего момента государственные органы республики не сообщали о формате возможного участия Армении в саммите НАТО.

В ходе двухдневного саммита НАТО в столице Польши будет рассмотрен ряд проблем: от действий России до противодействия международному терроризму. В частности, планируется одобрить размещение четырех батальонов в Польше, Эстонии, Литве и Латвии, а также будет объявлено о новой стадии готовности ПРО в Восточной Европе. По словам официальных лиц альянса, эти батальоны, численностью до 1 тыс. человек, являются ответом на жесткую военную позицию Москвы, а также «вмешательство» на Украине.

Планируется, что лидерам Грузии и Украины будет выделено по часу в рамках заседаний комиссий Грузия-НАТО и Украина-НАТО. Также ожидается, что Украина и НАТО подпишут «Всеобъемлющий план поддержки военных реформ на Украине», для чего в страну будут направлены советники альянса.

Сотрудничество Армении с НАТО началось в 1992 году. В 1994 году Ереван присоединяется к натовской программе «Партнерство ради мира», а с 2002 года участвует в процессе планирования и анализа программы. С 2003 года Ереван участвует в миротворческой миссии в Косово. В 2005 году Армения подписывает План действий индивидуального партнерства и отправляет группу военнослужащих в Ирак. В 2010 году Армения присоединяется к миротворческой миссии в Афганистане. Армения также участвует в Плане действий партнерства по борьбе с терроризмом, в рамках которой она ведет обмен разведывательными данными и аналитическими разработками с НАТО.