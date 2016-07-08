Пхеньян, 8 июля, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Власти КНДР рассматривают санкции, введенные США против лидера страны Ким Чен Ына и ряда высокопоставленных чиновников, как «объявление войны», сообщает Reuters.

Stefan Krasowski Войска Северной Кореи

Руководство страны заявило о необходимости предпринять серьезные ответные меры. МИД КНДР заявил, что-то, что сделали США, — это «худшее преступление, которое никогда нельзя будет простить».

Если санкции не будут отменены, Северная Корея разорвет с США все дипломатические связи, говорится в сообщении МИД страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля Вашингтон ввел санкции против Ким Чен Ына и 22 высокопоставленных чиновников. По мнению Белого дома, они нарушают права человека, преследуя жителей страны, которые пытаются бежать в Южную Корею, создают концентрационные лагеря, а также преследуют тех, кто уже уехал из КНДР.

Санкции, введенные Минфином США, предусматривают замораживание всех счетов в американской юрисдикции для лиц и компаний, включенных в список, и запрет на деловые контакты с ними. Официальный Сеул приветствовал решение США внести лидера КНДР Ким Чен Ына в санкционный список.