Пекин, 8 июля, 2016, 05:47 — ИА Регнум. Выступая перед журналистами, сотрудник Национального оборонного института КНР Лян Фан заявил, что до конца 2016 г. в акватории Южно-Китайского моря может начаться вооруженное противостояние КНР и ряда стран.

kasjauns.lv Китайская армия

«Ситуация вокруг спорных островов по-прежнему остается нестабильной. Некоторые азиатские страны, получая поддержку из-за океана, начинают проводить ничем неоправданный жесткий внешний курс, который значительно усложняет ситуацию», — заявил военный эксперт.

Лян Фан отметил, что Пекин неоднократно требовал от Вашингтона немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, однако все требования китайской стороны игнорируются, пишет «Чжунго жибао».

«США пристально следит за флотом и авиацией НОАК. Разведывательные самолеты ВВС США ежедневно поднимаются в воздух для пролета вдоль китайских границ. У нас есть полная уверенность, в том, что Соединенные Штаты имеют намерение втянуть Китай в военный конфликт с участием третьей страны, которую Вашингтон будет поддерживать всеми доступными способами», — отметил сотрудник оборонного университета.

Эксперт обратил внимание журналистов на недавний инцидент с перехватом японских истребителей, которые провоцировали летчиков ВВС НОАК, имитируя воздушный бой и заход на атаку. По мнению Лян Фана, подобные безнаказанные действия японских летчиков или моряков могут привести к началу вооруженного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 июля в ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства национальной обороны КНР У Цянь решительно осудил действия ВВС Японии, чьи самолеты совершили опасный маневр вблизи истребителей НОАК.