Донецк, 7 июля, 2016, 20:23 — ИА Регнум. На Донетчине продолжаются боевые действия, в частности, украинские силовики за последние сутки 386 раз обстреляли позиции ВС ДНР. Об этом сегодня, 7 июля, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images БТР-80 ВСУ

«В том числе из минометов калибра 120 мм 43 раза, из минометов калибра 82 мм 91 раз и 231 раз из гранатометов и стрелкового оружия», — уточнил Басурин.

По его словам, ВСУ обстреливали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Горловка, Железная Балка, Спартак, Ясиноватая, Старомихайловка, Новоласпа, Саханка, Коминтерново, Донецк (Петровский район и аэропорт).

«В ходе минометного обстрела Петровского района Донецка ранен мирный житель, и полностью сгорел дом, а в н.п. Зайцево получили повреждения 31 домостроение», — подчеркнул Басурин.

Он сообщил, что разведка ВС ДНР продолжает фиксировать усиление группировки ВСУ в Донбассе. В частности, шесть 122-мм САУ «Гвоздика» были выявлены в районах сел Семигорье (к северо-востоку от Горловки, 7 км от линии соприкосновения) и Острое (к западу от Донецка, 11 км от линии соприкосновения).

«Нашей разведкой подтверждаются потери среди личного состава 8 батальона 10 огшбр ВСУ, один убит и четверо ранено в результате провокаций, проведенных вчера в районах населенных пунктов Пески и Старомихайловка. Также нашей разведкой установлено, что из-за несогласованных действий между подразделениями 128 огпбр ВСУ произошло открытие двухстороннего «дружественного» огня, где наряду со стрелковым оружием применялось и тяжелое вооружение, так как результатом дуэли стало уничтожение двух БМП и танка вместе с экипажем. О самом инциденте и остальных пострадавших командование умалчивает», — рассказал Басурин.

Он также обвинил украинскую сторону в обстреле КПП ДНР под Горловкой с целью блокирования пропускного режима на линии разграничения.

В свою очередь, спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще шестеро солдат ВСУ получили ранения. Полковник отметил, что на Донецком направлении после недельного затишья ВС ДНР активизировались на Светлодарской дуге. При этом противник провел мощные минометные обстрелы украинских войск в населенных пунктах: Троицкое, Зайцево, Майорск, Авдеевка (промзона) и на подступах к донецкому аэропорту.