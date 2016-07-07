Москва, 7 июля, 2016, 20:11 — ИА Регнум. На горячую линию Общественной палаты РФ по проблемам детского отдыха начали поступать жалобы, заявил на пресс-конференции председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак. По его словам, в адрес палаты за первый день работы поступило семь обращений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В пионерском лагере. СССР

«В этой работе нет мелочей, мы сегодня тратим свое время не задумываясь, ведь дети должны получать полный комфорт и безопасность», — подчеркнул Слепак.

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Общественник отметил, что в своих обращениях родители в основном жалуются на действия администрации лагерей и условия содержания детей. «Эта информация говорит о категорическом неблагополучии в данном вопросе. Несмотря на специальное совещание, проведенное президентом, на специальный указ, чиновники не включились должным образом в работу», — пояснил он.

Слепак добавил, что необходимо возрождать работу межведомственных комиссий и ввести обязательное лицензирование детский лагерей.

Напомним, после трагедии, которая произошла в детском лагере «Парк-отель «Сямозеро» 18 июня, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания государственного ведомства, ответственного за деятельность детских лагерей отдыха.

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