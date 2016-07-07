В ОП РФ начали поступать жалобы на нарушения в детских лагерях
Москва, 7 июля, 2016, 20:11 — ИА Регнум. На горячую линию Общественной палаты РФ по проблемам детского отдыха начали поступать жалобы, заявил на пресс-конференции председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак. По его словам, в адрес палаты за первый день работы поступило семь обращений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«В этой работе нет мелочей, мы сегодня тратим свое время не задумываясь, ведь дети должны получать полный комфорт и безопасность», — подчеркнул Слепак.
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Общественник отметил, что в своих обращениях родители в основном жалуются на действия администрации лагерей и условия содержания детей. «Эта информация говорит о категорическом неблагополучии в данном вопросе. Несмотря на специальное совещание, проведенное президентом, на специальный указ, чиновники не включились должным образом в работу», — пояснил он.
Слепак добавил, что необходимо возрождать работу межведомственных комиссий и ввести обязательное лицензирование детский лагерей.
Напомним, после трагедии, которая произошла в детском лагере «Парк-отель «Сямозеро» 18 июня, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания государственного ведомства, ответственного за деятельность детских лагерей отдыха.
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