Минск, 7 июля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Белоруссия не приветствует расширение сил НАТО в Польше и странах Прибалтики, однако не рассматривает это как прямую угрозу своей безопасности. Об этом заявил глава МИД постсоветской республики Владимир Макей 7 июля на пресс-конференции в Риге по итогам переговоров со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг НАТО

«Конечно же, мы не приветствуем размещение дополнительных воинских контингентов на территории наших соседних стран. Мы можем понять логику наших партнёров, почему они это предпринимают. Можем понять. Хотя, повторюсь, мы не поддерживаем эти шаги», — приводит слова Макея пресс-служба МИД Белоруссии.

В то же время, министр отметил, что Белоруссия — «не такая большая страна, которая должна предпринимать какие-то радикальные меры по наращиванию своего военного потенциала в ответ на эти действия». «Конечно же, мы будем отслеживать дальнейшую ситуацию. Мы не рассматриваем это как прямую угрозу нашей безопасности. Мы рассматриваем это как определённые вызовы в военной сфере, на которые мы должны тоже каким-то образом отреагировать», — сказал он.

По словам Макея, на данный момент важно «не зацикливаться на том, чтобы наращивать вооружение по одну сторону границы и по другую сторону границы и, тем самым, способствовать дальнейшему росту военной напряжённости». «Сейчас надо организовать, и как можно быстрее, прямой, открытый, искренний диалог между всеми заинтересованными сторонами на нашем континенте», — отметил он.

В контексте увеличения присутствия сил НАТО в Прибалтике глава МИД Белоруссии также прокомментировал вопрос о размещении российской авиабазы на территории постсоветской республики.

«Я не могу сказать, что будет завтра или послезавтра. Конечно же, мы будем тщательно анализировать складывающуюся ситуацию в нашем регионе. И мы будем, естественно, предпринимать адекватные меры реагирования. Но, ещё раз повторюсь, мы не заинтересованы в том, чтобы какие-то шаги, которые будет предпринимать Беларусь в военной сфере, способствовали дальнейшему нагнетанию военной напряжённости в нашем регионе и в целом на европейском континенте», — заявил Макей.

При этом он напомнил, что «по вопросу о размещении дополнительных военных баз на территории Беларуси и президент Беларуси высказался некоторое время назад конкретно и определенно, и были другие официальные заявления белорусской стороны на других уровнях». «Наша позиция в этом плане не изменилась», — подчеркнул белорусский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, идея создания российской военной авиабазы в Бобруйске с целью защиты западных рубежей Союзного государства России и Белоруссии обсуждалась военными и чиновниками на протяжении нескольких лет. В октябре 2015 года стало известно, что президент России Владимир Путин поручил МИД и Минобороны провести соответствующие переговоры с Минском и заключить соглашение по авиабазе.

Во время президентской кампании 2015 года Александр Лукашенко, используя русофобские настроения прозападной оппозиции, разыгрывал карту якобы существующей «российской угрозы», подыгрывая комплексам либеральной части интеллигенции. В результате совместными усилиями прозападной оппозиции и официоза идея размещения в постсоветской республике авиабазы ВКС России была представлена как «угроза суверенитету и независимости».

В мае этого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в целях противодействия наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российских границ две новые дивизии будут сформированы в Западном военном округе и одна — в Южном военном округе (в Смоленской, Воронежской и Ростовской областях).

Новую мотострелковую дивизию, которая войдёт в состав 1-й гвардейской танковой армии, планируется развернуть к середине 2017 года в Ельне, в сотне километров от белорусской границы. Данные шаги российской стороны представители оппозиции в постсоветской республике расценили как свидетельство падения доверия Москвы к Минску из-за нежелания Белоруссии укреплять совместную группировку войск.

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