Минск, 7 июля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Белоруссия готова начать работу над базовым соглашением с Евросоюзом о партнёрстве и сотрудничестве. Об этом заявил глава МИД постсоветской республики Владимир Макей на пресс-конференции в Риге 7 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

freeregion.info Флажки Белоруссии и ЕС

«Сейчас ситуация выглядит несколько абсурдной. Мы руководствуемся ещё старым соглашением, которое было заключено между Советским Союзом и Европейским экономическим сообществом в 1989 году. Конечно же, оно абсолютно устарело и не соответствует той ситуации, которая существует сегодня», — приводит слова Макея пресс-служба МИД Белоруссии.

Говоря о том, какого вида должно быть новое соглашение, белорусский министр отметил, что «есть традиционные шаблоны соглашений, которые ЕС заключает со всеми другими странами».

«Такое соглашение существует, например, и с Арменией, и с Казахстаном, и с другими странами бывшего постсоветского пространства, да и с Россией. Поэтому основа такого соглашения есть. Конечно, есть специфика, связанная с сотрудничеством между Европейским союзом и конкретной страной. Но это уже дальнейшая работа, которая предстоит», — сказал Макей.

По его словам, на сегодняшний день главное — принять принципиальное решение о целесообразности и необходимости заключения нового соглашения. «Мы понимаем, что это требует определённого обсуждения в рамках Евросоюза. Мы в Беларуси готовы к тому, чтобы начать работу над этим соглашением. Это будет в интересах как Беларуси, стремящейся нормализовать отношения с Евросоюзом, так и в интересах Евросоюза, который, я думаю, должен быть заинтересован в укреплении экономического суверенитета Беларуси и тем самым политического суверенитета и независимости», — отметил Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года Евросоюз резко сократил санкции в отношении Белоруссии в качестве поощрения официального Минска за так называемый «разворот на Запад». Из санкционного списка были исключены Александр Лукашенко и десятки белорусских чиновников разного уровня, «силовиков» и пропагандистов, а также несколько госпредприятий. С тех пор не только членам семей фигурантов списков, но и им самим разрешено въезжать на территорию Европейского союза.