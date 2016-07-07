Москва, 7 июля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Право благоустройства «Парка Героев» и «Глория Парка» в Новой Москве доверили благотворительному фонду содействия национально-культурного наследия «Перекличка поколений» и ООО «Глория Парк», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента конкурентной политики Москвы по итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией ведомства. Договоры с организациями заключат на 15 лет.

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Финансовые затраты на проект комплексного обустройства территории «Парка Героев» составят 1 млрд рублей. На эти средства планируется разделить территорию парка на две тематические зоны: «Парк Рюриковичей» и «Парк Романовых». Здесь появятся тематические аллеи героев, отведут место для исторической реконструкции. Также, в парке будут работать детский православный лагерь и конный клуб, уточнили в ведомстве.

На разработку проекта «Глория Парк» потребуются около 1,2 млрд рублей. Инвестору необходимо благоустроить «Глория Парк» с максимальным сохранением существующих деревьев, проведя при этом санитарную очистку лесной территории.

По предварительным данным, в парке должны построить обширную детскую зону с аттракционами, а также открыть теннисный, конный клуб и многофункциональные спортивные площадки.

Напомним, в 2008 году по инициативе Героев Советского Союза и РФ был создан историко-патриотический проект «Перекличка поколений». В июне 2015 года он был зарегистрирован как благотворительный фонд «Перекличка поколений». Сегодня на территории будущего «Парка Героев» фонд на постоянной основе проводит патриотические акции для детей и молодежи.