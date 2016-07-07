Душанбе, 7 июля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. «Несмотря на то, что на завершение проекта потребуются годы, идея состоит в том, чтобы две из шести турбин начнут производить энергию на продажу к 2018 году», — пишет журнал итальянской компании Salini Impregilo S.p.A., выигравшей тендер на завершение строительство ГЭС, We build value.

president.tj Президент Рахмон со строителями Рогунской ГЭС

В 2018 году ввод первой турбины в эксплуатацию намечен на август, а второй — уже на октябрь того же года, что позволит привлечь финансирование для завершения проекта, который рассчитан на 13 лет. По его завершению Рогунская ГЭС станет одной из крупнейших в Средней Азии гидроэлектростанций с установленной мощностью 3600 мегаватт, равной трем атомным электростанций, и удвоит энергетический потенциал Таджикистана. Строительство первого этапа обойдется в $1 млрд 95 млн.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля между правительством Таджикистана и итальянской компанией подписано рамочное соглашение по строительству гидроэлектростанции на $3,9 млрд. Плотина Рогунской ГЭС в случае реализации проекта станет самой высокой в мире, ее высота составит 335 метров.