Москва, 7 июля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Украина ввела продовольственное эмбарго на ввоз российских товаров. Это последовало после заявления президента РФ Владимира Путина о продлении запрета на импорт из стран, ранее принявших антироссийские санкции. Однако решение Украины — это лишь продолжение той экономической войны, которую ее новые власти первыми начали против России. Наша страна вынуждена защищаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им.Г.В.Плеханова Руслан Дзарасов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Снова на грабли

«С 1 января 2016 года более не действует режим зоны свободной торговли между Украиной и Россией. Зато с той же даты он действует у Украины с ЕС. Россия неоднократно предупреждала своих партнеров о том, что открытие рынка соседней страны для европейских товаров затрагивает наши экономические интересы. Так и произошло. В Россию хлынул поток нелегального продовольствия из ЕС. Для прикрытия нелегальной торговли широко использовался транзит грузов в Киргизию и Казахстан. Продовольствие не доходило до адресата, и продавалось в России без уплаты пошлин. Против этой контрабанды были введены дополнительные ограничения, в частности, запрещен транзит товаров, подпадающих под продовольственные санкции. Нынешнее решение украинских властей можно рассматривать как продолжение «продовольственной войны», — считает эксперт.

«Но в более широком плане — это продолжение политики свертывания экономических связей с Россией. Украинский экспорт и импорт в Россию упали в 2013—2015 гг. в 3 раза. По сообщению главы Минэкономики Украины, в январе-апреле 2016 г. оборот торговли двух стран снизился еще на 42%. Между тем, Европа оказывается неспособна восполнить потери Украины на торговле с Россией. После смены власти в Киеве общая величина украинского экспорта в ЕС снизилась на 4 млрд долларов (или на 23%). В 1 квартале этого года заметно вырос вывоз из Украины в Европу только пробки, пуха и перьев, и произведений искусства», — привел цифры Дзарасов.

«Очередное решение украинских властей было предсказуемым, вытекает из всей их прежней политики, и не окажет существенного влияния на экономическое положение России. А вот трудности украинской экономики, переживающей настоящий коллапс, дальнейшая изоляция от России вполне может усугубить», — высказал свое мнении эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, первый вице-премьер правительства Украины, глава Минэкономики Степан Кубива объявил о продлении эмбарго на ввоз из России 43 видов товаров. К ним относятся, в том числе и такие продовольственные товары как водка, молочные продукты, кондитерские изделия. Эмбарго продлено до 31 декабря 2017 года.