Рига, 7 июля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В результате введения новой модели оплаты труда педагогов, зарплаты учителей в Риге увеличатся всего на семь центов за час, заявила в эфире радио Baltkom замдиректора Рижской основной школы «Пардаугава» Татьяна Моисеева, сообщает портал Mixnews.lv.

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По ее словам, в результате введения новой реформы зарплат учителей педагоги окажутся обманутыми.

«На сегодняшний день зарплата за 21 час составляет 470 евро. Значит, один час стоит 5,60 евро. При 680 евро за астрономические 30 часов получается 5,67 евро. То есть, в Риге зарплаты увеличатся всего лишь на семь центов. Есть учителя, которые имеют высокую квалификацию, на сегодняшний день за 21 час они получают 605 евро, это 7 евро в час. На мой взгляд, все это — обыкновенный обман, обман учителей», — сказала Моисеева.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 июля, после трех лет подготовки правительство Латвии утвердило реформу зарплат учителей, которая должна вступить в силу с 1 сентября. Согласно реформе, повысится оплата работы учителей во всеобщем, профессиональном образовании и образовании по интересам. Также повысится оплата труда дошкольных педагогов, но их зарплаты будут повышены первоначально до 620 евро, а через год — до 680 евро. В свою очередь, с 1 января вырастет ставка учителей профообразования, а зарплаты преподавателей вузов и колледжей будут повышены в течение трех лет.

Напомним, предложенная министром образования и науки Карлисом Шадурскисом реформа школ и зарплат учителей не устраивает почти половину населения, свидетельствует опрос, проведенный компанией GfK Baltic. Так, реформу не поддерживают 46% населения, в том числе 21% совершенно не поддерживают, 4% заявили, что полностью поддерживают реформу, 19% — скорее поддерживают.

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