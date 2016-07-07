Екатеринбург, 7 июля, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге у входа в региональное отделение партии «Единая Россия» состоялся одиночный пикет против принятых Государственной думой антисемейных поправок в законодательство. По мнению участника пикета, согласно принятому ФЗ № 323 в Уголовный кодекс Российской Федерации будут внесены поправки, которые дискриминируют и дискредитируют семью как институт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Артём Брусницын Пикет в Екатеринбурге 01

«Изначально, внесённый Верховным судом законопроект, должен был декриминализовать статью 116 УК РФ и перевести «Побои» в разряд административных правонарушений. Однако внесённые депутатом Павлом Крашенинниковым ко второму чтению поправки не только сохранили уголовное преследование по указанной статье в отношении «близких лиц», но и ужесточили наказание до двух лет лишения свободы, приравняв людей находящихся в родственных отношениях к хулиганам и экстремистам. На наш взгляд подобная поправка дискриминирует по социальному признаку находящихся в родственных отношениях лиц, и дискредитирует семью как институт, когда нанесённые родственником побои, по сути, приравниваются к экстремизму», — заявил активист.

Во время пикета из здания выходили сотрудники офиса «Единой России» и фотографировали происходящее. Представители партии на встречу с активистом не вышли.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Екатеринбурге против принятия данного закона 3 июля на площади Труда состоялся массовый пикет, организованный активистами всероссийской общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление». По словам общественников, за время пикета более 100 горожан оставили свои подписи под обращением к президенту России против принятого закона.

Закон № 323 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» Государственная дума России приняла 21 июня 2016 года. За законопроект проголосовала фракция «Единой России», против выступила фракция «Справедливой России», а фракции КПРФ и ЛДПР проигнорировали голосование.

Позже 29 июня голосование состоялось в Совете Федерации. Против принятия законопроекта, выступила заместитель председателя комитета по конституционному законодательству Елена Мизулина, указав на то, что была нарушена процедура и внесённые поправки не обсуждались на профильных комитетах. По её словам, сам закон в таком виде противоречит пожеланиям президента России, который предложил декриминализовать ряд статей УК РФ. Однако сенаторы всё равно проголосовали за утверждение законопроекта большинством голосов.

В итоге по стране прошла волна одиночных пикетов у офисов парламентских партий и сенаторов, проголосовавших за антисемейный законопроект. Так 4 июля состоялась серия одиночных пикетов в Москве. Активисты пикетировали офисы проголосовавшей за принятие ФЗ «Единой России» и возле офисов ЛДПР и КПРФ.

«Представители «Единой России» отказались комментировать голосование партии ЗА ювенальный закон №323, порекомендовав проводить пикеты протеста у Госдумы. Представители КПРФ не стали объяснять, почему фракция КПРФ в Госдуме, несмотря на неоднократные заявления о поддержке традиционных ценностей и патриотизме, в полном составе уклонилась от голосования по ювенальному закону № 323, вместо того, чтобы проголосовать «против». Представители ЛДПР потребовали «отойти на 2 километра» и затем использовали «аргумент к городовому»: вызвали полицию. После того, как полиция объяснила ЛПДР, что пикет протеста не нарушает закона, представители ЛДПР заявили, что во всём виновата «Единая Россия» и порекомендовали пикетировать её. На что им ответили, что ЕР тоже пикетируют — но как предателей, а их (ЛДПР и КПРФ) — как трусов. Собственное уклонение от голосования по ювенальному закону в ЛДПР объяснять отказались», — сообщил активист «Родительского всероссийского сопротивления».