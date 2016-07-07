Астана, 7 июля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В деле председателя Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева, задержанного 22 февраля по подозрению в совершении многомиллионных хищениях, появились новости.

Василий Перов. Приезд станового на следствие. 1857

Как сообщает Комитет поддержки Сейтказы Матаева, ряд чиновников, проходящих по данному делу в качестве подозреваемых, пошли на сделку с финансовой полицией в обмен на освобождение от уголовной ответственности.

«Как стало известно, 29 июня проходящие по делу Матаева ряд чиновников подписали в финпол заявление с просьбой об освобождении от уголовной ответственности «в связи деятельным раскаянием и оказанием содействия в изобличении виновных лиц». Среди них — главный административный директор АО «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев, бывшие и нынешние руководители комитета информации Болат Берсебаев, Бек Арпабаев, Талгат Казангап, Жанболат Байбосынов. 2 июля появилось постановление руководителя следственной группы Сакена Таубалды о прекращении в отношении этих лиц уголовного преследования. Все они из подозреваемых вновь переведены в свидетели», — сообщили в Комитете поддержки Матаева.

При этом в сообщении отмечается, что ни один из чиновников, заключивших сделку, в своих заявлениях не затронул вопросы компенсации морального ущерба, нанесенного в результате их противоправной деятельности.

«Они большего всего опасаются конфискации собственных денежных средств, движимого и недвижимого имущества. Кстати, в своих первоначальных показаниях чиновники полностью отрицали свое участие в нарушениях при организации и проведении конкурсов по госзакупкам, а также в ходе их исполнения», — пояснили в комитете.

Кроме того, по данным членов Комитета поддержки Матаева, указанные лица пошли на сделку с финансовой полицией по той причине, что на них оказывалось очень сильное давление, вынуждая принять эти условия. По мнению комитета, показания чиновников полученные после заключения сделки, стали истинной причиной отказа следственных органов включить в материалы дела представленную защитой Матаева бухгалтерскую и финансовую документацию.

«Теперь можно понять мотивы финпола, который 3 июля отказал защитникам С. Матаева в приобщении к делу первичных финдокументов в объеме 30 томов и проведении дополнительной судебно-экономической экспертизы. Это может затянуть время и сломать согласованный с Астаной сценарий, где главными виновниками должны быть журналисты с учетом сделки чиновников со следствием в обмен на освобождение их от уголовной ответственности», — отметили в комитете.

Следует пояснить, что 30 июня 2016 года сторона защиты ходатайствовала о приобщении к материалам уголовного дела первичной бухгалтерской документации Национального пресс-клуба, возглавляемого Сейтказы Матаевым, и проведении дополнительной судебно-экономической экспертизы. Однако 3 июля в удовлетворении данного ходатайства было отказано, поскольку следствие посчитало, что восстановлением первичной бухгалтерской документации занимался сам Сейтказы Матаев. В свою очередь авдокаты главы Союза журналистов Казахстана аппелируют тем, что Матаев физически бы не смог восстановить документацию, поскольку с момента задержания находится под домашним арестом. По мнению стороны защиты, следствие пресекает все попытки Сейтказы Матаева доказать свою невиновность.

5 июля защитники Матаева обжаловали отказ о приобщении к делу предоставленной бухгалтерской документации. По словам адвоката Андрея Петрова, нежелание следствия принят во внимание данную документацию вызывает недоумение.

«Мы сдали 6 тысяч листов документов, мы около 30 томов документов сдали. Мы приходим в большое недоумение, что следователь необоснованно своим постановлением нам отказал. Считаем, что такие действия неприемлемы со стороны следствия, поскольку эти люди априори руководствуются действующим законодательством. Уголовно-процессуальный кодекс говорит, что органы следствия должны проявлять всесторонность и объективность, любые сомнения толкуются в пользу подозреваемого. И если подозреваемый ходатайствует о дополнительном расследовании, следователь обязан это сделать», — подчеркнул Петров.

Напомним, 14 января антикоррупционная служба Казахстана предъявила Сейтказы Матаеву и его сыну Асету Матаеву, который является генеральным директором ведущего информационного агентства КазТАГ, обвинения в хищении бюджетных средств в рамках освещения государственной информационной политики в 2011 — 2015 гг.

10 февраля было возбуждено уголовное дело о хищениях государственных средств в 2011—2013 годах.

22 февраля Антикоррупционной службой Казахстана Сейтказы Матаев был задержан. В отношении него была определена мера пресечения — домашний арест.

«Антикоррупционной службой по Алма-Ате установлены факты хищения в 2011—2015 годах более 300 млн тенге (более 60 млн рублей), выделенных Комитету связи, информатизации и информации (входил в Министерство по инвестициям и развитию. — прим. REGNUM) и Акционерному обществу «Казахтелеком» на информационное продвижение государственной политики и размещение материалов в печатных изданиях. Указанными ведомствами в этих целях способом из одного источника были заключены договоры с ТОО «МИА КазТАГ» и Общественным объединением «Национальный пресс-клуб». Главными условиями заказчиков являлись общая открытая доступность и информирование населения о проводимой политике государства. Однако, эти условия не были выполнены», — пояснили тогда в антикоррупционной службе.

Кроме того, была также сообщено, что оплаченная государством для размещения в СМИ информация публиковалась агентством КазТАГ в закрытом режиме, а доступ к этой информации предоставлялся за дополнительную плату.

«Перечисленные деньги Комитета информатизации в сумме 80 млн тенге (более 17 млн рублей) и «Казахтелеком» в сумме 260 млн тенге (55,3 млн рублей) были обналичены и присвоены руководителем Национального пресс-клуба Матаевым Сейтказы. Кроме того, следствием установлено, что, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, Матаев получил прибыль в сумме 1,4 млрд тенге, при этом не уплатив налоги в сумме 327 млн тенге» — сообщило ведомство.

Международная журналисткая общественность выступила в поддержку Сейтказы Матаева, которого следствие поместило под домашний арест. В частности, обращения в защиту Матаева написали Таджикский медиа-альянс, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, главы медиа-организаций Киргизии, Международная правозащитная организация «Артикль 19"и многие другие.

23 мая следственно-оперативная группа антикоррупционной службы Алматы приняла новое постановление о переквалификации уголовного дела на другую статью, связанную со злоупотреблением доверия с использованием служебного положения. 22 июня суд продлил срок домашнего ареста Матаеву и ужесточил условия, запретив ему общение с родственниками.