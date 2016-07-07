Москва, 7 июля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации приняло решение перенести дату пуска железнодорожной части моста через Керченский пролив. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано сегодня, 7 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Строительство Керченского моста

Согласно постановлению, в условия госконтракта на строительство Керченского моста вносится изменения. Дата начала временной эксплуатации построенной железнодорожной линии на Керченском мосту устанавливается на 1 декабря 2019 года — на год позже первоначально запланированной даты.

Кроме того, правительство утвердило переход проекта Керченского моста на казначейское сопровождение.

Напомним, первоначально открытие автомобильного движения по Керченскому мосту и временного железнодорожного движения планировалось на 1 декабря 2018 года. Окончательный ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста был установлен на 30 июня 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Керченский мост должен соединить Крым с материковой частью России. Мост будет состоять из четырехполосной автомагистрали с пропускной способностью 40 тысяч машин в сутки, а также двухколейной железнодорожной веткой с пропускной способностью 47 пар поездов в сутки.