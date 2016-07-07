Москва, 7 июля, 2016, 16:05 — ИА Регнум. На набережной реки Яузы в Москве появятся прогулочная и парковая зоны, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса. Участок набережной неподалеку от ТПУ «Ботанический сад» и жилой застройки будет благоустроен с обеих сторон.

Амир-Хан Река Яуза в Москве

«Фактически здесь появится новая прогулочная и парковая зоны. Планируется проложить дорожки для велосипедистов, роллеров, разместить детские площадки и площадки для отдыха», — заявил депутат Мосгордумы Олег Сорока.

По его словам, оформление набережной будет максимально экологичным и «зеленым»: для разработки проекта привлекали ландшафтных дизайнеров и архитекторов. Также здесь построят деревянные пешеходные мосты.

Добавим, работы выполнит ГК «Пионер» за собственный счет. Инвестор реализует проект строительства транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад».Напомним, в основе будущего ТПУ — проектируемая станция Московской ко

Отметим, благоустройство набережной ведется за счет средств инвестора, работающего над проектом будущего ТПУ, в который войдут станция МЦК «Ботаническая», станция метро «Ботанический сад» и остановки городского общественного автотранспорта.

Концепция застройки территории у ТПУ предусматривает строительство более 44,6 тысяч кв. м офисных площадей, 45,4 тысяч кв. м торговых помещений, а также гостиницу площадью более 50 тысяч кв. метров.