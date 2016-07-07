Грозный, 7 июля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Житель Чечни проведет два с половиной года в колонии за то, что он в составе бандгруппы намеревался принять участие в военных действиях на территории Сирии. Висхан Муситов готовился стать боевиком незаконного вооруженного формирования на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Как сообщили ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе прокуратуры Чечни, Муситов выехал в ноябре 2015 года в турецкий город Стамбул. Однако целью выходца из Чечни была не Турция, а Сирия. Обвиняемый рвался туда, чтобы вступить в ряды одного из незаконных вооруженных формирований, однако был задержан спецслужбами Турции в приграничном с Сирией районе и депортирован в Российскую Федерацию. По решению суда он осужден на 2,5 года колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

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Еще один уроженец северокавказского региона — житель Дагестана Магомед Магомедов находится в ожидании решения суда. Его обвиняют в том, что в 2015 году он принимал участие в деятельности международной организации «Джебхат ан-Нусра», которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Магомедов прошел обучение в учебном центре данной организации за рубежом и участвовал в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд, где будет проходить процесс.

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