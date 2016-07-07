Вашингтон, 7 июля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Американские астрономы из университета Калифорнии в Санта-Крузе обнаружили, что коричневый карлик WISE 0855 в созвездии Гидры, одна из самых холодных звезд галактики, окружен густыми облаками водяного пара, сообщает Astrophysical Journal Letters.

NASA/ESA Hubble Созвездие Гидры

Коричневыми карликами, первые из которых были обнаружены в 1995 году, астрономы называют космические объекты, которые нельзя отнести ни к звездам ни к планетам. Их масса слишком мала для начала в них термоядерной реакции. Поэтому коричневые карлики медленно угасают и охлаждаются.

Недавно были обнаружены необычные особенности коричневых карликов: наличие на их поверхности погоды, свинцовых и минеральных «облаков» и другие свойства, которые позволяют многим астрономам считать их очень крупными планетами, а не звездами.

Благодаря сверхвысокой чувствительности орбитального телескопа WISE, работающего в тепловом диапазоне излучения, и расстоянию до WISE 0855 в семь световых лет, ученые смогли наблюдать такие явления и на этом карлике.

Температура его поверхности равна всего 220−260 градусов Кельвина, примерно от минус 50 до минус 13 градусов Цельсия. Он в 13 раз массивнее Юпитера, что не позволяет отнести WISE 0855 к классу планет-«бродяг», выпавших из какой-то звездной системы.

Атмосфера карлика похожа на воздушные оболочки Юпитера, но, судя по низкой доле соединений фосфора, в атмосфере WISE 0855 не бывает мощных ураганов и она относительно спокойна.