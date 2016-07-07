Москва, 7 июля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко поставил под сомнения дальнейшие перспективы выступления за национальную команду Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были замечены на вечеринке в одном из клубов Монако после провала на Евро-2016 во Франции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Не думаю, что такой вызов, который ребята бросили обществу и футболу, даст им шанс выступать за сборную», — цитирует Мутко «Р-Спорт».

По словам министра, сейчас поведение российских футболистов обсуждает вся страна.

«Сейчас вся страна футболистов критикует, они ставят себя выше всех, — сказал Мутко. — Иногда делают поступки, которые портят имидж спорта».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в интернете появилась скандальная видеозапись, на которой футболисты российской сборной Александр Кокорин и Павел Мамаев участвуют в вечеринке в клубе Twige в Монте-Карло. Под звуки национального гимна России, футболисты курят кальян, а официанты разносят большое количество спиртных напитков.

Чуть позже владелец клуба Флавио Бриаторе на своей странице в Instagram сообщил, что вечеринка в ночном клубе в Монте-Карло не была организована российскими спортсменами.

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