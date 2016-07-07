Москва, 7 июля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным и министром культуры РФ Владимиром Мединским ситуацию с развитием культуры в столице. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным и Министром культуры Владимиром Мединским

«Мы хотели в этом составе собраться, поговорить по вопросам развития сферы культуры в Москве. Министр мне докладывал, и мэр столицы тоже говорил об этом: много вещей пересекающихся либо очень близких, федерального уровня и столичного, регионального. Где‑то вопросы, наверное, можно эффективнее решать, если объединять усилия. Давайте на эту тему и поговорим», — сказал Путин.

В свою очередь, Сергей Собянин выразил благодарность Министерству культуры за то, «что мы поддерживаем очень тесные связи, реализуем очень много интересных проектов»: «Например, сейчас мы реализуем проект восстановления ВДНХ. Вы там были, видели, как идут работы. В частности, там создаётся ряд новых музеев. Мы работаем с Роскосмосом, Росатомом. Недавно запустили проект «Моя история», где сегодня располагаются выставочные комплексы, посвящённые Рюрикам, Романовым».

Владимир Мединский рассказал о Музее кино, который «более 10 лет был без своего помещения, теперь расположится на ВДНХ, в следующем году планируем открыть»: «Это абсолютно уникальное учреждение, аналогов которому в нашей стране и на пространстве СНГ нет».