Санкт-Петербург, 7 июля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Движение по Инженерной улице в Санкт-Петербурге будет прекращено на участке от площади Искусств до Садовой улицы с 19:00 сегодня, 7 июля, до 6:00 9 июля. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Alex «Florstein» Fedorov Инжерерная улица в Санкт-Петербурге

Причина вводимых ограничений — праздничные мероприятия по случаю Дня семьи, любви и верности, поясняют в пресс-службе КРТИ.

Отметим, что городской праздник начнется 8 июля в 15:00 на площади Искусств праздничным шествием супружеских пар. Более 300 пар, проживших в браке более 25 лет, наградят медалями «За любовь и верность», которые традиционно вручает губернатор города Георгий Полтавченко. Здесь же развернется интерактивная программа с рыцарскими турнирами, свадебными танцами и разнообразными мастер-классами. В 17:00 начнется концерт, в котором примут участие известные петербургские артисты и творческие коллективы.

Напомним, День семьи, любви и верности, или День Петра и Февронии отмечается в России с 2008 года. В Петербурге главное праздничное действо обычно разворачивается на площади Искусств. Во всех районах города пройдет около 100 разных мероприятий и концертов, приуроченных к празднику.