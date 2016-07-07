Москва, 7 июля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, принятых ранее Государственной думой и одобренных Советом Федерации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 7 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков отметил, что президентом также подписан перечень поручений, адресованных российскому правительству. Высший исполнительный орган власти должен обеспечить чёткий мониторинг реализации и имплементации закона для сведения к минимуму возможных рисков по финансовым расходам, по применению для хранения информации российской техники.

Для снижения рисков со стороны правительства могут быть внесены инициативы. «То есть закон подписан в тандеме с перечнем поручений», — добавил пресс-секретарь президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, антитеррористический пакет законов («пакет Яровой») был принят Госдумой 24 июня и одобрен Советом Федерации 29 июня. В частности, согласно документу, операторы сотовой связи должны будут в течение трёх лет хранить информацию о звонках, сообщениях, передаваемых фото-, аудио‑ и видеофайлах, а также в течение шести месяцев сохранять данные о содержании телефонных разговоров и переписки.

Операторы мобильной связи высказались против закона, утверждая, что необходимость хранения информации вызовет удорожание тарифов, увеличив расходы клиентов. Совет по правам человека при президенте России заявил о намерении просить Владимира Путина не подписывать пакет законопроектов.

5 июля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая («Единая Россия») заявила, что пакет антитеррористических законов на данный момент не устанавливает точные параметры хранения информации: закон даёт право российскому правительству в течение двух лет определиться, необходимо ли хранить информацию или нет, и если да, то в каком объёме, в отношении какого среза информации.