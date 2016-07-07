Краснодар, 7 июля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В Краснодарском крае аграрии убрали почти четверть площадей, засеянных зерном нового урожая. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 7 июля, по сравнению с прошлым годом уборка идет в 1,5 раза быстрее. На сегодня зерновые колосовые и зернобобовые культуры убраны с площади 364 тысячи га. В 2015 году на эту дату было обмолочено 197 тысяч га.

.krasnodar.ru Сбор урожая на Кубани

Валовой сбор зерна составил в крае уже превысил 2 млн тонн. Средняя урожайность составляет 56,6 ц/га.

Озимой пшеницы собрано почти 1,2 млн тонн, средняя урожайность культуры составила 58,2 ц/га. Завершена уборка озимого ячменя. Намолочено 804,1 тысячи тонн при средней урожайности 57 ц/га.

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В крае также завершается уборка овощного горошка. Культура убрана с площади 8,9 тысячи га или 91% от намеченного. Валовой сбор составляет 50,3 тыс. тонн, урожайность — 56,9 ц/га.

К примеру, в Динском районе зерновые колосовые и зернобобовые культуры убраны с площади почти 15 тысяч гектаров. Озимая пшеница убрана на площади более 9 тысяч гектаров (30% от намеченного), озимый ячмень — более 5,6 тыс. гектаров (99% от намеченного). Валовой сбор зерна составил 88 115,7 тонны. Средняя урожайность по району — 58,8 ц/га.

Добавим, что в крае стартовали соревнования среди хозяйств и механизаторов, демонстрирующих наибольшие показатели на обмолоте хлебов и перевозке зерна. Награждение передовиков жатвы состоится на краевом Дне урожая.