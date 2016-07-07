Ростов-на-Дону, 7 июля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону градоначальник Сергей Горбань провел встречу с блогерами и общественными деятелями. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации 7 июля, «неформальный стиль общения позволил участникам дискуссии, а их было более 40 человек, обсудить наболевшие проблемы городского сообщества, которые ранее рассматривались в социальных сетях».

rostov-gorod.ru Встреча с блогерами

Действительно, на встрече были подняты уже давно назревшие вопросы, которые в последнее время обострились. Так, один из участников встречи спросил, когда Сергей Горбань отправится в отставку. На него первый сити-менеджер донской столицы ответил, что срок заключенного с ним контракта истекает 7 ноября. Избрать нового главу администрации предстоит депутатам гордумы. Горбань отметил, что не расстроится, если найдется человек, которого считают более достойным занимать эту должность.

Напомним, что депутаты Ростовской-на-Дону городской думы единогласно избрали сити-менеджером города Сергея Горбаня 6 ноября 2014 года. За кандидатуру бывшего вице-губернатора Ростовской области проголосовали все 32 депутата, что было вполне предсказуемо. Многие эксперты нисколько не сомневались, поскольку претендент был выдвинут главой региона. Должность вице-губернатора после избрания Горбаня была упразднена.

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Губернатор: Работу сити-менеджера оценят ростовчане

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как обрушившийся на город 30 июня ливень нанес ущерб горожанам, в результате разгула стихии пострадали люди, один человек погиб, жители областного центра решили обратиться к президенту РФ с просьбой об отставке Горбаня. Петицию, которую планируется направить Владимиру Путину, поддержали почти 8 тыс. горожан.

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Сам же Сергей Горбань виновных в разрушительной силе урагана нашел. От занимаемой должности был отстранен руководитель городского управления по делам ГО и ЧС Артур Хостов.