Краснодар, 7 июля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на каждого безработного приходится по две вакансии на трудоустройство. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве труда и социального развития 7 июля, официально безработными в регионе зарегистрированы около 17,5 тысячи кубанцев. Большинство из них женщины — 56%. При этом среди безработных преобладают жители городов: 51% против 49% безработных селян. Молодежь в возрасте до 30 лет в общей доле официально зарегистрированных безработных составляет 18%.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

На сегодня в региональном банке вакансий содержится информация почти о 30 тысячах предложений для постоянного трудоустройства и о 6,6 тысячи — для временного.

Как отметили в ведомстве, уровень регистрируемой безработицы в крае снизился на 0,1% и на 1 июля достиг 0,6%. Это более чем в два раза ниже, чем в среднем по России (1,3%).

Для безработных с начала года служба занятости края провела порядка 570 ярмарок вакансий, в которых приняли участие более 80 тысяч кубанцев. За первое полугодие центры занятости населения трудоустроили почти 64 тысячи человек. На бесплатное профессиональное обучение направлено 3,1 тыс. безработных жителей края.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата в Краснодарском крае составляет 27 660 рублей. Таковы данные за апрель. По сравнению с мартом рост составил 3,3%, а за год этот показатель увеличился на 5,3%. Между тем разрыв между доходами работников разных сфер остается значительным. Так, наиболее высокая заработная плата сложилась у работников организаций, занятых финансовой деятельностью, добычей полезных ископаемых — в 1,5 раза выше среднекраевого уровня. А вот в организациях рыболовства и рыбоводства работники получают в 1,8 раза ниже, чем в среднем по краю.

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На содействие занятости населения Кубань направила за год 1,5 млрд рублей

Добавим, что на начало июня, по данным Краснодарстата, работодатели задолжали своим сотрудникам 18,1 млн рублей, что на 3,6 млн рублей меньше, чем месяцем ранее. В расчете на одного работника задолженность составила 58,7 тыс. рублей. Всего честно заработанные деньги вовремя не смогли получить более 300 человек. Большая часть задолженности — 75,4% — приходится на обрабатывающие производства, 22,8% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 1,7% — на строительство.