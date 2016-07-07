Москва, 7 июля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В Министерстве сельского хозяйства России разработали проект Стратегии развития зернового комплекса до 2025 года и на перспективу до 2030 года. Проект предусматривает наращивание объема экспорта зерна в 1,6 раза к 2030 году — с 30,7 млн тонн в 2015 году до 48,5 млн тонн, сообщили в Минсельхозе.

Григорий Мясоедов. Косцы

Приоритетными направлениями роста экспорта являются страны Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, так как многие государства указанных регионов характеризуются ростом населения и его благосостоянием, а также значительными объемами ежегодно растущего импорта зерна.

В соответствии с данной стратегией, целевой валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2030 году составит около 130 млн тонн. Дополнительное финансирование зернового комплекса за период 2016—2030 гг. будет направлено на субсидии производителям сельскохозяйственной техники, оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, ввод в эксплуатацию новых земель, развитие научно-технического комплекса и т.д.

Напомним, долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2025 года и на перспективу до 2030 года разработана Минсельхозом России во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития сельского хозяйства, которое состоялось 24 сентября 2015 года в Ростовской области.