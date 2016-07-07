Вашингтон, 7 июля, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Решение президента США Барака Обамы замедлить вывод вооруженных сил из Афганистана получит поддержку на саммите НАТО в Варшаве, который пройдет 8−9 июля, сообщает 7 июля Associated Press.

Флаг НАТО

6 июля глава Белого дома заявил, что в 2017 году в Афганистане останется контингент военнослужащих в размере 8,4 тыс. человек. Прежде предполагалось сократить численность до 5,5 тыс. военнослужащих. Командующие вооруженными силами, члены конгресса и лидеры стран — союзников США призывали администрацию США сохранить действующий контингент в 9,8 тыс. человек в Афганистане.

В июне Североатлантический альянс принял решение продлить программу подготовки вооруженных сил Афганистана и сохранить наличие собственных контингентов во всех четырех секторах страны в 2017 году. Это решение альянса во многом зависело от того, останутся ли США в Афганистане, где они предоставляют защиту, логистическую и другую поддержку союзникам.