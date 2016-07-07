Бишкек, 7 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев после ухода со своего поста в 2017 году займется написанием песен, сообщает пресс-служба главы государства.

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Атамбаев к своему юбилею планирует записать CD-диски, уже написано пять песен на русском языке. Запись сделана звукорежиссером Эрнистом Уметалиевым в офисе президента.

В отпуске глава государства запишет еще пять песен, на киргизском языке. Юбилей — 60-летие — Атамбаев отметит 17 сентября. Диск с песнями он собирается подарить родным и близким.

2 июля на портале YouTube был опубликован первый видеоклип на песню Атамбаева «Судьбе назло». В первые же сутки его посмотрели более 50 тыс. человек.