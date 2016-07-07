Москва, 7 июля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы 6 июля санкционировал арест заместителя директора Федерального агентства специального строительства («Спецстрой»), полковника Александра Бурякова, сообщает пресс-служба суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Чиновник останется под арестом до 30 августа. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Буряков был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 4 июля.

После задержания Буряков был помещен в СИЗО, сотрудники полиции провели обыски у него дома и в служебном кабинете. Буряков и еще несколько лиц подозреваются в махинациях с контрактами «Спецстроя».